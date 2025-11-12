El pasado sábado 8 de noviembre se concretó en Ciudad Cultural la manifestación más importante de fieles concurrentes a congregaciones cristianas evangélicas de toda la provincia, fue el Día de la Iglesia Evangélica.

Participaron además delegaciones de Termas de Río Hondo, Córdoba, Santiago y Salta. La Ciudad Cultural sorprendió a todos por la multitud en miles y denoto participación familiar y masiva concurrencia de jóvenes y adolescentes, todos con la consigna "Celebra Tu Fe ".

Al final del evento todo quedo totalmente limpio, se trató de una manifestación ejemplar.

Presidio esta convocatoria el presidente del Consejo pastoral Evangélico Daniel Macario Gutierrez y contó con la asistencia espiritual y apoyo de Aciera a través del doctor Cristian Hoft y un equipo pastoral provincial.

La apertura del evento se realizó con cánticos del himnario de Gloria, "En el monte Calvario" y "Cuán grande es El", luego se elevó una oración de acción de gracias a Dios por el pasado presente y futuro de la Iglesia.

La parte más festiva se vivió con Alabanzas y adoración acompañado por las palmas de los presentes como también la participación de unas 500 danzarinas y danzores, que pusieron alegría y colorido a esta celebración.

Entrevistado el pastor y directivo Daniel M. Gutierrez expresó "lo que causa más satisfacción es la auto convocación y que no importo quien o que personaje o grupo famoso venia, "fue lo de menos" la gente vino con la consigna de celebrar su fe, identificarse y mostrar pertenencia a la fe.

Otro referente, pastor Darío Murúa, del ministerio internacional Pacto de Amor dijo "el mayor evento de la fe evangélica se concentró en Jujuy. El desarrollo del acto central mostró a pastores que dieron su vida por la causa pasando por lágrimas. Estoy satisfecho por la honra y valoración que se les brindó a los familiares de los que no están. El sueño del equipo pastoral es que Jujuy sea el epicentro nacional de esta celebración. Ya empezamos".

Sara Hurtado, pastora de Templo Bíblico Maranatha expresó su alegría por lo concretado y la respuesta masiva. El pastor René Gutierrez de Centro Ministerio Vida, una de las congregaciones más numerosas de la provincia se entusiasmó para que el año próximo se logre superar varios aspectos en bien de toda la feligresía.

Los organizadores agradecieron públicamente al Gobierno de la Provincia y en particular al jefe de Policía Milton Sánchez "por brindarnos la cobertura en seguridad, lo que tomamos como un criterio de respeto, reconocimiento e igualdad de parte de las autoridades".