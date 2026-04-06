El Servicio Militar en Alemania restringe la salida del país a hombres de entre 17 y 45 años

Los hombres alemanes que tengan entre 17 y 45 años deberán tramitar una autorización de las Fuerzas Armadas para estancias en el extranjero de más de tres meses en virtud de la reciente modificación de la Ley del Servicio Militar.

Si bien la modernización del servicio militar alemán comenzó a regir desde enero, dicho requisito pasó desapercibido. Entre otras medidas, la actualización incluye la posibilidad de un reclutamiento forzoso en el caso de que falten voluntarios.

De esta manera, el Gobierno alemán quiere alcanzar 260.000 soldados activos (actualmente son 184.000) y 200.000 reservistas en 2035, según informaron medios alemanes como Frankfurter Rundschau y Der Spiegel.

Todos los hombres y mujeres mayores de 18 años recibirán este año un formulario mediante el cual se evaluará su motivación y su aptitud para el servicio. La respuesta es obligatoria para los hombres y voluntaria para las mujeres.

La regla de pedir permiso para estadías más largas en el extranjero ya existía en Alemania, pero se aplicaba a casos extremos de “tensión” o de “defensa” definidos por el Parlamento o la OTAN.

Ahora, esta norma se aplica siempre, ya sea que los hombres en edad de servir quieran salir de Alemania para estudiar, trabajar o viajar.

Según el ministerio de Defensa alemán, se busca contar con un registro confiable y completo del servicio militar para situaciones de emergencia. A partir de julio de 2027, se realizarán evaluaciones de aptitud obligatorias para determinar quiénes serían elegibles en caso de estallar un conflicto bélico.