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Conflicto en medio oriente

Tras anuncio de Trump el precio del petróleo cae por debajo de los US$100

La posibilidad de que se reabra al tráfico por Ormuz cambió el escenario

Lunes, 23 de marzo de 2026 10:41

El precio del petróleo Brent se desplomó y cayó por debajo de los US$100 por barril tras haber llegado a US$114 en la noche del domingo, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció de reuniones “buenas y productivas” con el gobierno de Irán.

A poco que el mandatario publicó la novedad en su red social, los mercados reaccionaron de forma positiva y provocó la abrupta caída del Brent, que en poco tiempo descendió un 14%, según constató Noticias Argentinas. 

De esta forma se frenó la escalada y la promesa de ataques a centrales energéticas claves.

La especulación es que este anuncio permitirá reanudar el suministro de petróleo a través del estrecho de Ormuz y eso descomprimió el precio.

Sobre el final del fin de semana, el banco de inversión Goldman Sachs elevó sus estimaciones de precio para 2026 a US$85 desde los US$77 previos.

La institución espera que las prolongadas interrupciones en los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz y el aumento de las reservas estratégicas lleven al mercado a adoptar una postura más restrictiva y reacia al riesgo.

Pero en la mañana del lunes la situación tomó otro curso y ahora se espera por los efectos de las decisiones comunicadas.

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