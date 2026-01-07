Muere una mujer en Minnesota tras recibir varios disparos de los agentes migratorios

Una mujer murió este miércoles en Minnesota tras recibir disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una confrontación en el marco de las crecientes redadas migratorias en el estado, según ha confirmado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, describió a la víctima como "una alborotadora violenta" y aseguró que "usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos", un episodio que calificó como "acto de terrorismo interno". Según su relato, un agente de ICE abrió fuego en "disparos defensivos" al "temer por su vida".

"La presunta perpetradora recibió un disparo y está muerta. Se espera que los oficiales de ICE heridos se recuperen por completo", escribió la funcionaria en redes sociales.

Las últimas informaciones reveladas por el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, indican que la mujer era una estadounidense blanca de 37 años y no "hay ningún indicio" de que fuera objetivo de ningún operativo de los agentes migratorios en la región.

"La mujer estaba en su coche y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país", ha asegurado O'Hara en rueda de prensa.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer abatida de cometer "un acto de terrorismo interno", que las autoridades actuaron en "defensa propia" y que el episodio demuestra que, según ella, estos operativos están expuestos a ataques "a diario".

"Seguimos recabando más información, pero esto demuestra las agresiones a las que se enfrentan nuestros agentes de. ICE y las fuerzas del orden todos los días", señaló Noem, durante una rueda de prensa en Brownsville (Texas).

El suceso tuvo lugar mientras los oficiales de ICE realizaban un operativo en Mineápolis, la mayor ciudad de Minnesota, donde el DHS reportó la detención acumulada de más de 1.000 migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año.

Residentes de Minnesota protestaban este miércoles contra las redadas, por lo que la subsecretaria del DHS denunció que "los alborotadores empezaron a bloquear a los oficiales de ICE", al citar que estos agentes afrontan un incremento de 1.300 % en ataques contra ellos y de 8.000 % en amenazas de muerte.

"La presencia de los ICE está sembrando el caos"

El incidente recuerda a uno similar que sucedió en septiembre del año pasado en Chicago, donde agentes del ICE dispararon y mataron a un mexicano de 38 años también con el argumento que "intentó conducir su vehículo" contra ellos, mientras que en octubre un hondureño murió atropellado en Virginia tras huir de oficiales migratorios.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, denunció tras el tiroteo de ahora que "la presencia de agentes federales de inmigración está sembrando el caos en la ciudad". "Estamos demandando que ICE abandone la ciudad inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas", señaló el demócrata en X.

Los hechos ocurren en medio de la polémica en Minnesota, donde el gobernador y excandidato demócrata a la vicepresidencia de EE.UU. en 2024, Tim Walz, anunció este lunes que no buscará un tercer mandato por la controversia sobre fraudes millonarios relacionados con programas de cuidado infantil vinculados a la comunidad somalí.

Ante este escándalo, la cadena CNN adelantó el lunes que la Administración del presidente Donald Trump planeaba enviar unos 2.000 agentes federales a Minneapolis para encabezar una campaña de arrestos de inmigrantes de la comunidad somalí y otros países.

Los hechos de hoy también recuerdan la muerte en 2020 del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, que desató protestas masivas en todo Estados Unidos, exigiendo justicia y denunciando el racismo y la brutalidad policial.