Donald Trump destaco la impresionante ejecución de la captura

Trump, sobre la detención de Maduro: “Fue un ataque espectacular"

Sabado, 03 de enero de 2026 14:13

Trump, sobre la detención de Maduro: “Fue un ataque espectacular"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.

Trump ofreció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, donde advirtió: “Nos quedaremos en Venezuela lo que sea necesario".

En este sentido, el mandatario consignó que “nuestro dominio en el hemisferio sur es fundamental”, al tiempo que resaltó: “Maduro y su esposa serán juzgados por sus crímenes”.

“La capacidad militar venezolana quedó inutilizable”, señaló Trump, quien confirmó que “el dictador Maduro no está más en Venezuela”.

Además, indicó que “Estados Unidos es una nación es más segura y orgullosa”.

