Rusia lanzó 643 drones y misiles contra Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, exhortó ayer a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas contra Rusia tras el "vil y cobarde" ataque aéreo que dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos en varias regiones del país. En un mensaje publicado en X, Zelensky pidió una "respuesta contundente" de Estados Unidos, Europa, el G7 y el G20, y reclamó detener cualquier importación procedente de Rusia, así como redoblar las sanciones que limitan los ingresos energéticos del Kremlin.

Según Zelenski, la ofensiva rusa, que se prolongó durante más de 12 horas, estuvo marcada por ataques "brutales y deliberados" con casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluyendo misiles Kinzhal de alta precisión. Las regiones más afectadas fueron Kiev y su periferia, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv y Odesa, donde resultaron dañados edificios residenciales, infraestructuras civiles y una planta de producción de pan. En la capital, el Instituto de Cardiología sufrió graves afectaciones tras el impacto, informaron las autoridades locales.

Posteriormente, la Fuerza Aérea ucraniana actualizó los datos sobre el ataque y afirmó, en su parte matinal, que logró neutralizar 611 de un total de 643 drones y misiles lanzados por las fuerzas del Kremlin.

"Así es precisamente como Rusia muestra su verdadera postura. Moscú quiere seguir luchando y matando y solo merece la presión más dura del mundo", escribió Zelenski posteriormente en Telegram. "El Kremlin se beneficia de continuar con esta guerra y este terror mientras fluyan los ingresos energéticos y la flota fantasma siga operando", agregó.

El Ministerio del Interior ucraniano confirmó que entre las víctimas mortales figura una niña de 12 años y que hay al menos 40 heridos, varios de ellos menores de edad. Equipos de emergencia fueron desplegados en las zonas afectadas, para las labores de rescate y asistencia a la población. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, calificó los hechos como un "ataque masivo" e instó a los habitantes de la capital a refugiarse y no salir de sus viviendas durante la ofensiva.

En otras regiones impactadas, como Zaporizhzhia, el gobernador local informó de al menos cuatro heridos a consecuencia de los bombardeos.