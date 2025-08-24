¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Liga Jujeña
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
PRIMERA NACIONAL
Concejo Deliberante
PERICO
LIBERTADOR
Humahuaca
Apuap
ATE Jujuy
Liga Jujeña
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
PRIMERA NACIONAL
Concejo Deliberante
PERICO
LIBERTADOR
Humahuaca
Apuap
ATE Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1345.00

3884873397
PUBLICIDAD
EGIPTO

Arqueólogos egipcios descubren una ciudad bajo el mar

Un grupo de arqueólogos presentaron el jueves pasado un extraordinario hallazgo de restos de una ciudad de más de 2 mil años

Domingo, 24 de agosto de 2025 19:33
Egipto presentó el jueves pasado los restos de una ciudad sumergida frente a la costa de Alejandría

Egipto presentó este jueves los restos de una ciudad sumergida frente a la costa de Alejandría, un complejo monumental de más de 2.000 años que incluye templos, viviendas, depósitos de agua, estanques para peces y un muelle de 125 metros.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Egipto presentó este jueves los restos de una ciudad sumergida frente a la costa de Alejandría, un complejo monumental de más de 2.000 años que incluye templos, viviendas, depósitos de agua, estanques para peces y un muelle de 125 metros.

“Bajo el agua hay muchísimos elementos, pero lo que podemos recuperar es limitado. Solo rescatamos piezas seleccionadas según criterios estrictos”, explicó el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathi, quien subrayó que “el resto permanecerá como parte integral de nuestro patrimonio subacuático”.

Los arqueólogos creen que se trata de una extensión de la antigua ciudad de Canopo, famosa en la época ptolemaica y romana por su riqueza y sus excesos. La ciudad quedó sumergida bajo las aguas por terremotos y el ascenso progresivo del nivel del mar entre los siglos III y VIII d.C., al igual que el cercano puerto de Heracleion, consolidando el sitio como uno de los hallazgos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD