20 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Internacional

La Casa Blanca abrió una cuenta oficial de TikTok

Pocas horas después del primer video, la cuenta ya contaba con más de 57.000 millones de seguidores.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 13:22

La Casa Blanca abrió una cuenta oficial de TikTok, a menos de un mes de la fecha límite impuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que la aplicación de redes sociales encuentre un nuevo propietario o se enfrente a una prohibición en los Estados Unidos.

La Casa Blanca abrió una cuenta oficial de TikTok, a menos de un mes de la fecha límite impuesta por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que la aplicación de redes sociales encuentre un nuevo propietario o se enfrente a una prohibición en los Estados Unidos.

La cuenta publicó su primer video el martes por la tarde: un clip de 27 segundos con imágenes de Trump caminando e interactuando con su partidarios, con el audio del discurso de aceptación del presidente en la Convención Nacional Republicana de 2016.

Pocas horas después del primer video, la cuenta ya contaba con más de 57.000 millones de seguidores.

Durante su primer mandato, Trump creó una orden ejecutiva que buscaba prohibir la aplicación en Estados Unidos, a menos que ByteDance, empresa china propietaria de la aplicación, vendiera sus operaciones en los Estados Unidos a una firma local.

La orden no entró en vigor debido a las impugnaciones legales y, desde su segundo mandato, Trump extendió el plazo dos veces, 75 días cada vez, el 20 de enero y el 4 de abril, respectivamente.

El 19 de junio, el gobernante firmó una orden ejecutiva para mantener TikTok en funcionamiento en los Estados Unidos durante 90 días más, extendiendo el plazo hasta el 17 de septiembre de 2025.

