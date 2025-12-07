China lanza con éxito el cohete Gran Marcha-8A con 14 satélites de internet

La industria espacial china logró otro hito con el exitoso lanzamiento de un cohete portador Gran Marcha-8A.

La misión transportó el grupo número 14 de satélites de internet de órbita baja, continuando el desarrollo de la infraestructura espacial del país.

El lanzamiento se efectuó a las 15:53 horas del sábado (hora local) desde el sitio de lanzamiento de naves espaciales comerciales de Hainan, ubicado en la provincia meridional de Hainan.

El cohete Gran Marcha-8A despegó según lo programado y logró colocar con éxito todas las cargas útiles en su órbita preestablecida. Este tipo de misión es fundamental para expandir la capacidad china en el segmento de comunicaciones satelitales y servicios de internet de baja latencia.