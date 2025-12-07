30°
7 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

milllonaria
Enero tilcareño
El Carmen
Doncellas
Lali Esposito
Formula E
milllonaria
Enero tilcareño
El Carmen
Doncellas
Lali Esposito
Formula E

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Internacionales

China lanza con éxito el cohete Gran Marcha-8A con 14 satélites de internet

Despegó según lo programado y logró colocar con éxito todas las cargas útiles en su órbita preestablecida.

Domingo, 07 de diciembre de 2025 16:12

La industria espacial china logró otro hito con el exitoso lanzamiento de un cohete portador Gran Marcha-8A

La misión transportó el grupo número 14 de satélites de internet de órbita baja, continuando el desarrollo de la infraestructura espacial del país.

El lanzamiento se efectuó a las 15:53 horas del sábado (hora local) desde el sitio de lanzamiento de naves espaciales comerciales de Hainan, ubicado en la provincia meridional de Hainan.

El cohete Gran Marcha-8A despegó según lo programado y logró colocar con éxito todas las cargas útiles en su órbita preestablecida. Este tipo de misión es fundamental para expandir la capacidad china en el segmento de comunicaciones satelitales y servicios de internet de baja latencia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD