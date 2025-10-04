Israel se prepara para la “implementación inmediata” de la fase inicial del plan de liberación de rehenes

El Gobierno de Israel se dispuso a “implementar inmediatamente” la etapa preliminar del proyecto propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la liberación de los rehenes que permanecían cautivos en Gaza, según comunicó la oficina del primer ministro en un texto difundido horas antes.

La declaración oficial indicó que “a la luz de la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para implementar inmediatamente la primera fase del plan de Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes”.

El comunicado también señala que el Gobierno israelí continuaría trabajando en sintonía con las autoridades estadounidenses: “Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel que son consistentes con la visión del presidente Trump”.

Esta postura por parte de Israel se conoció poco después de que Trump solicitara al país que “cese de inmediato el bombardeo de Gaza” con el fin de facilitar la liberación de los secuestrados. No obstante, el comunicado israelí no abordó ni se refirió a esta demanda.

Previamente, el grupo Hamás había manifestado su disposición a comenzar “inmediatamente” las negociaciones para la liberación de la totalidad de los rehenes, siguiendo los lineamientos del plan de paz para Gaza presentado por el presidente Donald Trump. Este anuncio se interpretó como un posible avance, luego de meses de esfuerzos sin resultados para detener el conflicto.

El grupo militante aclaró que no aceptó la propuesta de Trump sin condiciones. Hamás afirmó estar listo para iniciar tratativas inmediatas, a través de mediadores, para discutir los pormenores del intercambio.

Adicionalmente, el grupo sostuvo que estaba dispuesto a ceder el gobierno de Gaza a una autoridad palestina de tecnócratas independiente, siempre y cuando esta se basara en el consenso nacional palestino y contara con el respaldo de las naciones árabes e islámicas.