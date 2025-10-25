Un turista japonés murió tras caer de un muro del Panteón de Roma

Un turista japonés de 69 años murió tras caer desde un muro perimetral de siete metros del Panteón de Roma, en Italia. El hombre visitaba el monumento durante unas vacaciones junto a su hija cuando perdió el equilibrio y cayó en el foso. Aunque la joven pidió ayuda, el hombre murió en el acto.

El incidente ocurrió el viernes a las 21.50 (hora local) mientras disfrutaban la noche de la capital italiana, en la que llevaban varios días. Fue entonces que se sentó sobre el muro de mármol que suelen usar los turistas para descansar unos minutos durante sus largos recorridos en el centro histórico y más conocido de la ciudad.

Tras el incidente, la hija del turista pidió ayuda de inmediato. Los Bomberos se presentaron en las inmediaciones y debieron forzar las entradas del Panteón para rescatar el cuerpo de Morimasa.

El hombre había perdido una cantidad significativa de sangre al impactar contra el suelo. También se presentó personal del servicio de emergencias médicas, que intentó salvarle la vida, pero identificaron que la víctima murió por el impacto.