Preocupa a tabacaleros la falta de comercialización

Plantean altos costos de producción en energía, combustible, insumos y mano de obra, y precio poco competitivo.

El presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, Pedro Pascuttini, expresó que a pesar de una campaña con excelentes resultados productivos, el sector atraviesa una situación compleja debido a dificultades en la comercialización del tabaco, lo que genera incertidumbre y pérdidas económicas para los productores.

En términos agronómicos, la campaña fue positiva. Las condiciones climáticas acompañaron el desarrollo del cultivo, lo que permitió alcanzar rendimientos superiores a los del año pasado y una calidad destacada. "En lo que hace a lo agronómico y climático, los rendimientos son muy buenos y van a superar los del año pasado, con una calidad que también es muy destacable", afirmó.

Sin embargo, explicó que ese buen desempeño no se traduce en una comercialización fluida, ya que actualmente existen limitaciones en el acopio y en la compra por parte de algunos operadores, lo que impide a muchos productores vender su producción. Según explicó Pascuttini, esto se debe tanto a la finalización de cupos como a una menor demanda de ciertos acopiadores. "Hoy por hoy las dificultades que estamos teniendo son una cuestión del acopio con productores que no pueden vender su tabaco, sea porque ya se les acabó el cupo o bien porque entregaron o vendieron el año pasado el tabaco en otro acopio que ahora está comprando menos", dijo.

La situación mantiene en alerta al sector, ya que si bien se alcanzaron cerca de 33 millones de kilos acopiados, aún quedarían sin vender alrededor de 2,5 millones de kilos. "Estamos viendo que pueden quedar todavía sin poder comercializar unos 2 millones y medio de kilos más, con un grado de compra que es el que se puede llevar", afirmó.

Ante este escenario, la Cámara del Tabaco de Jujuy intensificó las gestiones con distintos actores, entre ellos cooperativas, compradores y organismos gubernamentales, con el objetivo de ubicar el producto y evitar que quede almacenado en los galpones.

Planteó que el problema es que el tabaco, al no venderse en tiempo y forma, pierde calidad y valor. "Cada kilo que no se compra en el momento adecuado se degrada y vale menos, lo que termina perjudicando directamente al productor", dijo.

Además, advirtió que esta situación impacta en el Fondo Especial del Tabaco (FET), ya que la baja en el valor del producto reduce los recursos que se distribuyen posteriormente en el sector. Por ello, consideró que las pérdidas económicas pueden ser irreversibles y, en algunos casos, poner en riesgo la continuidad de los productores dentro del sistema.

PEDRO PASCUTTINI | PRESIDENTE DE LA CÁMARA DEL TABACO DE JUJUY.

En la última semana se realizaron reuniones con la cooperativa y con compradores como la firma Alliance One, que actualmente adquirió cerca de 9 millones de kilos, con el objetivo de ampliar el volumen de compra. "Estamos pidiendo que compren un poco más para evitar que el tabaco quede en los galpones, porque esa pérdida económica el productor no la puede solventar y puede quedar fuera del circuito productivo", advirtió.

A las dificultades de comercialización se suma un contexto económico adverso para las economías regionales. Pascuttini remarcó que los costos de producción son elevados y continúan en aumento, impulsados por tarifas de energía, combustible, insumos y mano de obra. "Tenemos altísimos costos, con insumos que han tenido inflación en dólares y con una estructura productiva que requiere mucha mano de obra", dijo.

También cuestionó el impacto del tipo de cambio en la competitividad del sector exportador. Sostuvo que el valor del dólar actual reduce el atractivo del tabaco argentino en el mercado internacional, lo que lleva a los compradores a optar por otros países con mejores condiciones. "Esto le quita competitividad al producto y aleja las expectativas de que los compradores apuesten más por Argentina", afirmó.

Y desde el punto de vista productivo, las condiciones climáticas fueron favorables durante toda la campaña, ya que las lluvias cayeron en momentos oportunos y con escasa presencia de granizo, lo que evitó daños en los cultivos y problemas sanitarios. Esto permitió completar la cosecha hacia fines de febrero, dejando los potreros en condiciones para iniciar la próxima campaña.

No obstante, la preocupación persiste y desde la Cámara estiman que hay que recuperar el dinamismo en la comercialización para evitar mayores pérdidas. "Tenemos que seguir gestionando para que esto se resuelva y se recupere la fluidez en la compra. Cada día que pasa el producto pierde calidad y el productor recibe menos ingresos o directamente no puede vender", sostuvo.

Además, Pascuttini destacó el impacto social de la actividad tabacalera, que es intensiva en mano de obra y motor de la economía regional. En este contexto, los productores enfrentan un escenario de incertidumbre, con obligaciones económicas pendientes y parte de su producción aún sin comercializar. "Veníamos con una muy buena campaña, pero la caída en el ritmo de compra genera un problema serio que afecta a todo el sector", dijo.