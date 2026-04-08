La Izquierda preside una comisión en Diputados

No solo el bloque de La Libertad Avanza generó una nueva conformación parlamentaria para este año, ahora se sumó otro hecho, el cual era impensable tiempo atrás: el bloque del PTS Frente de Izquierda preside una comisión, la de Igualdad de Oportunidades con Perspectiva de Género, tal vez de poca importancia respecto a otras, pero decisiva a la hora de abordar temas de actualidad.

"Asumimos el compromiso de abrir las puertas de la comisión, al movimiento de mujeres y a los feminismos de Jujuy, que vienen resistiendo las políticas de ajuste", afirmó su flamante presidenta, la diputada provincial Natalia Morales. Es ella una de las pocas legisladoras con mayor expresión en el recinto sobre los diferentes proyectos de ley.

Reconoció que es una presidencia en minoría, "pero asumimos el compromiso de abrir las puertas de la comisión, al movimiento de mujeres y a los feminismos de Jujuy, que vienen resistiendo las políticas de ajuste. Son los sectores más perjudicados por las políticas implementadas por el gobierno de Carlos Sadir y del presidente Javier Milei".

Quienes ejercen la docencia y la salud "están resistiendo y organizándose, también se oponen las hermanas de las comunidades en sus territorios", prosiguió. Y anticipó que planteará que la comisión tenga presente en la agenda "sus problemáticas para que estos sectores puedan ser escuchados".

Desde su banca siempre se manifestó comprometida con estos temas. Es más, nunca los esquivó y sí todo lo contrario. "Soy feminista socialista y parte de los feminismos que hoy no solo se organizan, sino que vienen luchando por los derechos conquistados ante los ataques desde una perspectiva anticapitalista y socialista".

Como miembro de Diputados, observó que "le cerró las puertas a las problemáticas de las mujeres y diversidades, ante situaciones extremas como consecuencia de los femicidios producidos. Recién cuando la gente se movilizó tomó nota que era importante abordar estas problemáticas. Y hasta hoy no brindó una respuesta contundente más allá que se hayan logrado algunas leyes. Como si fuera poco la misma Legislatura avala políticas que afectan a las mujeres", denunció

Calificó al sector docente como "el mejor feminizado y además sostiene la educación pública a pesar que posee salario de hambre, más allá de que la Provincia tiene superávit. Ni hablar de las comunidades en sus territorios, la única respuesta del ámbito legislativo fue fortalecer políticas que la perjudican", prosiguió la legisladora.

Volviendo a su presidencia, apuntó que para el bloque "es una responsabilidad que asumimos y sabemos muy bien que es un gran desafío" y anticipó que quiere "hacer todo lo posible para que tenga otro carácter la comisión. Quiero poner en funcionamiento y dar cuenta que puede ser un punto de apoyo para las mujeres y diversidades".

Al ser el PTS Frente de Izquierda minoría en el recinto, "no dependerá mucho de nosotros, aunque vamos a promover y acompañar todo tipo de proyecto e iniciativa que de fuerza a los feminismos, al movimiento de mujeres y diversidades. Más allá de que seamos nosotras o no, por lo menos nos vamos a parar siempre desde ese convencimiento y ese accionar", finalizó.