Jujuy fortalece vínculos con Chipre en turismo y cultura

El gobernador Carlos Sadir mantuvo un encuentro con el embajador de Chipre en la Argentina, Stelios Georgiados, para afianzar el intercambio cultural. En el despacho de Gobernación se abordó una agenda centrada en fortalecer los lazos de promoción bilateral en materia turística y cultural.

Acompañaron los ministros de Hacienda, Federico Cardozo; de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García; de Cultura y Turismo, Federico Posadas; los secretarios de Turismo, Diego Valdecantos, y de Cultura, José Rodríguez Bárcena.

Tras la visita del embajador al Salón de la Bandera de la Casa de Gobierno se concretó el encuentro donde uno de los objetivos de la visita protocolar fue consolidar la promoción del carnaval jujeño.

En tal sentido, el embajador expresó: "Hablamos con el gobernador de varios temas sobre similitudes culturales, en especial el Carnaval de Jujuy tradicional con el carnaval nuestro que une América Latina y Europa".

También mencionó que se realizará una visita con otros embajadores de la Unión Europea para poder disfrutar y conocer el carnaval de la provincia.

Finalmente, el diplomático comentó que recorrió las Termas de Reyes, Tilcara y Purmamarca. "Jujuy tiene una espectacular artesanía y la amabilidad de la gente es única", afirmó.

Vacunación antigripal

El ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, dijo que se espera la llegada de 80.579 vacunas antigripales para cubrir la meta indicada, señalando que se debe reforzar la aplicación en los adultos mayores.

Manzur indicó también que "la provincia siempre tiene buena cobertura y es destacada a nivel nacional por la disposición de vacunas en cada puesto de salud y el equipo de Atención Primaria de Jujuy vacunando casa por casa".

Detalló que a la fecha, la provincia alcanza 23.943 vacunas antigripales aplicadas: 5.474 al personal de salud, cumpliendo un 47,46%; 14.556 adultos mayores, llegando a un 18,2%; 1.451 embarazadas, alcanzando un 34,44% y 2.462 menores de 6 a 24 meses de edad, con un 29,22% de cobertura.