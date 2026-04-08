91 años de la escuela "Juan Ignacio Gorriti"

Romeo Adrián Aramayo, "el Petiso" de la promoción 1986 de la escuela Nº339 "Juan Ignacio Gorriti", de El Aguilar, le dedicó emocionadas palabras al establecimiento que mañana cumplirá noventa y un años.

ROMEO ADRIÁN ARAMAYO | DE VUELTA EN LA ESCUELITA.

Compartimos con nuestros lectores esa reflexión: "Escuelita, escuelita, mi segundo hogar, lugar donde aprendí a formarme, lugar donde conocí a mis grandes amigos de la infancia. Hoy te recuerdo con la nostalgia emotiva y en la distancia. No importa donde me encuentre, siempre estarás en mi mente y en mi corazón. Te siento como si fuera ayer. Mis recuerdos de lo vivido allí se tornan imborrables a pesar del tiempo y los años transcurridos. Tejí muchas historias en tus paredes, patios y galerías. Historias de aprendizaje, de alegrías y también de desencuentros, que me prepararon y me forjaron como persona de bien y me sirvieron para luego enfrentar las vicisitudes de la vida. Me enseñaste a leer, escribir, a dibujar y a jugar en patio, me enseñaste a ser feliz. Recuerdo con emoción la figura de mis maestras y porteros que con total dedicación nos marcaron un camino. Por eso no puedo dejar de mencionar entre otros a la hermana Esperanza, hermana Dolores, Alicia Bustamante, Rita Sonia Castro, entre otras, que fueron grandes maestras. Dios me bendijo el haberte conocido y pasar por tus rincones. Orgulloso llevo, en mi alma, tus sabias enseñanzas.

Hoy es tu cumpleaños y he querido recordarte de esta manera, con mucho cariño, amor y agradecimiento. Hoy es un día de celebración para los que pasamos por esa casa del saber. En este nuevo aniversario te digo: muchas gracias".