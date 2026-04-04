Alerta amarilla por tormentas en la Puna y sábado caluroso en la capital

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la ciudad presenta actualmente una humedad del 87% y visibilidad normal.

Durante la mañana, las condiciones se mantendrán estables con nubes y claros, permitiendo un ascenso térmico que alcanzará los 26°C pasado el mediodía. Sin embargo, hacia la tarde la nubosidad irá en aumento, con una probabilidad de lluvias débiles cercana al 40%.

En cuanto al interior de la provincia, rige una alerta amarilla por tormentas para las zonas de la Puna de Susques, Rinconada, Santa Catalina y Cochinoca.

En estos sectores se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades cotidianas.