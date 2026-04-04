19°
5 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

San Juan
Irán
Turismo
Cafe
Música
Lola Mora
Tenencia responsable
Gimnasia
La opinión
ENTREVISTA A JUAN ATAHUALPA ALBARRACÍN
San Juan
Irán
Turismo
Cafe
Música
Lola Mora
Tenencia responsable
Gimnasia
La opinión
ENTREVISTA A JUAN ATAHUALPA ALBARRACÍN

DÓLAR OFICIAL

$1415.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1405.00

3884873397
PUBLICIDAD
El Tiempo en Jujuy

Alerta amarilla por tormentas en la Puna y sábado caluroso en la capital

San Salvador de Jujuy inició la jornada con cielo despejado y una temperatura de 14 grados, previéndose una máxima de 27 grados para el resto del día.

Sabado, 04 de abril de 2026 07:38

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la ciudad presenta actualmente una humedad del 87%  y visibilidad normal.

Durante la mañana, las condiciones se mantendrán estables con nubes y claros, permitiendo un ascenso térmico que alcanzará los 26°C pasado el mediodía. Sin embargo, hacia la tarde la nubosidad irá en aumento, con una probabilidad de lluvias débiles cercana al 40%.

En cuanto al interior de la provincia, rige una alerta amarilla por tormentas para las zonas de la Puna de Susques, Rinconada, Santa Catalina y Cochinoca.

En estos sectores se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de daño e interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD