Hay demoras superiores al mes y medio en la entrega de los DNI

El director del Registro Civil de la provincia, Octavio Rivas, confimó hoy que hay "demoras superiores al mes y medio" en la entrega de DNI por parte de Nación pese a que aumentaron el precio de la tasas que pagan los contribuyentes. En algunos casos, la espera es aún mayor, ya que el funcionario reveló que hay personas que aún no recibieron su documento y que realizaron el trámite en diciembre pasado.

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, Rivas informó que el Registro Civil de Jujuy "ha generado un reclamo formal"ante el Registro Nacional de las Personas por los "excesivos" plazos de demora que se registran en los trámites y advirtió que, en coso de que no haya novedades sobre el tema, elevarán la presentación ante la Defensoría del Pueblo de la Nación.

"El Registro Nacional de las Personas ha dispuesto un aumento en las tasas de DNI y pasaporte, lo que ha generado un reclamo formal por parte de este registro civil de la provincia, porque los DNI están muy demorados. Desde que se ha implementado el nuevo formato de DNI se suponía que ya tenía que tener todas las pruebas hechas y que los equipos ya debían estar puestos a punto y funcionar al 100%, pero hemos notado un retraso excesivo, tenemos DNI del mes de diciembreque todavía no han llegado. Esto mismo le ocurre a Salta, a Córdoba e incluso a la provincia de Buenos Aires, pese a las distancias mucho más cortas", explicó el funcionario.

El director del Registro Civil agregó que desde el organismo que él conduce se realizan los trámites "normalmente e impactan perfecto en el sistema pero existe un retraso muy grande en lo que es la impresión, y luego los trámites del correo están prácticamente funcionando en los plazos acordados, pero la impresión está muy demorada". "El reclamo escrito que hicimos a Nación tiene que ver con que estas demoras restringen y dañan el derecho de las personas, ya que hay gente que tiene que inscribirse a la escuela, hay gente que está con trámite de jubilación y pensión parados, gente que está con trámite de salud parado porque no puede acreditar su identidad y lo mismo por cuestiones laborales", explicó. Y añadió: " Si a esto le sumamos en el medio una suba a las tasas nos parece absolutamente incorrecto. Creo que primero se deberían haber readecuado los tiempos, cumplir con los pasos, y luego entonces sí poder ver de subir las tasas respectivas a los distintos trámites de documentación. Hemos hecho el reclamo formal, se está intentando dar solución no solo a JuJuy sino a las distintas provincias".

Rivas expresó que desde el Registro Civil de Jujuy, "todos los días despachan listados retrasados a Nación para que se les dé prioridad y se impriman, y a poquitos se le están readecuando los tiempos", pero todavía hay un retraso importante. Manifestó que por esa razón han impuesto "todo el operativo de documentación que incluye la visita a todas las oficinas, sobre todo aquellas que estén con los turnos agotados, para poder ir ganando tiempo de ese modo, y también para que la gente no gaste, ya que las tasas por decisión nacional han subido y por lo menos no tengan que trasladarse, y visitemos con el operativo móvil los barrios más vulnerables y las localidades que más lo necesitan en toda la provincia".

"Hoy el DNI exprés y el pasaporte están cumpliendo con los tiempos acordados desde Nación, están llegando en 7 días, no hay prácticamente retraso, salvo que en el medio tengamos algún feriado. Sí hemos notado retraso en el carnaval, por ahí los que fueron tramitados los días previos de carnaval sí pueden haber tardado entre 10 y 12 días, pero por el propio asueto me parece que Nación debería haber dejado una guardia mínima para darle impresión y que no se nos haga cada vez más grande la bola de nieve", aseveró.

En forma irónica, Rivas aseguró que nunca ha visto "una impresora o dispositivo técnico que diferencie el error entre quién paga más (DNI exprés) y quién paga menos (DNI común)". "Yo cuando mando a imprimir, se me imprimen todos igual.

Lamentablemente no ocurre lo mismo evidentemente con las impresoras de Nación y los DNI que tienen un pago exprés sí se imprimen rápido y los que no tienen un pago exprés entonces hay que esperar tiempos que superan lo que está especificado en la ley. Son 12 a 15 días para un trámite común y estamos con más de un mes y medio de retraso, es un montón. Entonces, si van a obligar a la gente a que se vuelque a un trámite exprés no pueden encima subirle el precio. El trámite exprés valía $18.500 y pasó a valer $26 mil", manifestó.

La natalidad

Consultado sobre los índices de natalidad en la provincia, el funcionario señaló que "la baja en la natalidad, que fue muy marcada en todo el país y particularmente en la provincia de Jujuy, se sigue sosteniendo". "Desde 2020 a la fecha, hay un 12,5% interanual de baja de natalidad. Son índices que en un primer momento uno al frente del registro civil lo puede llegar a preocupar en el sentido de si tenemos una subregistración. En este momento asegurar es que no hay subregistración entre los bebés que nacen y los que son inscriptos. Entonces, efectivamente, lo que no hay es una subregistración sino una baja tasa de natalidad que muy probablemente venga de la mano de la baja en el embarazo adolescente. Hay un 12% de merma en lo que son los embarazos de niñas de entre 18 y 14 años", advirtió.

Para concluir, Rivas destacó que el programa Jujuy Destino de Bodas y Romances "tiene muy buena aceptación y que es muy importante para la economía regional y sobre todo para los puestos de trabajo, porque antes Jujuy era tomado simplemente como un destino de luna de miel, lo cual implicaba que lleguen dos turistas, recién casados, y ahora se ha ampliado, lo que implica que tenga un contingente de 30 personas que se alojan en un hotel y que decide utilizar a Jujuy como el destino para la celebración de esa boda". "En todos los tipos de bodas se generan muchísimos puestos de trabajo para la provincia. Pero nos quedaba ahí un huequito que es que este servicio es utilizado mucho por el turismo, pero poco por el jujeño de a pie, sobre todo porque a veces los valores son un poco más elevados, entonces, desde la provincia hemos hecho un gran trabajo para que todos estos espacios verdes que pueden ser utilizados para la celebración de bodas sin ningún tipo de costo adicional sea aprovechado por el propio jujeño y ahí llega esta idea muy interesante y que está teniendo muy buena recepción, que es el balcón del dique Los Alisos, lo mismo tenemos en el jardín de Palpalá y estamos sumando, muy probablemente porque venimos trabajando con la intendenta de Tilcara, una sala de matrimonio al aire libre como la del dique, pero en Tilcara con vista al cerro", finalizó.