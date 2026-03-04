Miércoles inestable y con alerta amarilla en varias zonas

De acuerdo con el pronóstico previsto para hoy, la temperatura mínima será de 15° C, mientras que la máxima alcanzará los 26° C.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 20° C y sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del norte entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde se espera un aumento de la inestabilidad, con tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación de entre 40% y 70%. La temperatura trepará hasta los 26°C y el viento continuará predominando del sector norte con intensidades similares.

Hacia la noche las condiciones se intensificarán, con tormentas fuertes y una probabilidad de lluvias también estimada entre 40% y 70%. La temperatura descenderá a 20°C y el viento rotará al sector sudoeste, disminuyendo su intensidad.

Alerta amarilla por tormentas fuertes

Además, rige una alerta amarilla por tormentas para las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Según el parte oficial, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de manera localizada.

Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas y tomar precauciones ante posibles anegamientos temporarios y ráfagas intensas.