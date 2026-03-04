La Legislatura realizó la 2ª Sesión Ordinaria y dio ingreso a un amplio paquete de iniciativas

La Legislatura de Jujuy llevó a cabo la 2ª Sesión Ordinaria del 165º Período Legislativo, en la que tomó estado parlamentario el Régimen para el Fomento de Inversiones e Incentivo al Desarrollo Productivo de Jujuy, iniciativa presentada por el gobernador Carlos Sadir en la apertura de sesiones. En la misma jornada ingresaron además los proyectos de creación del Municipio Autónomo de Alto Comedero y de la Municipalidad de Susques.

La sesión fue presidida por el vicepresidente primero de la Cámara, Mario Fiad, y contó con la asistencia de 43 diputados. Tras el izamiento de las banderas Nacional y Nacional de la Libertad Civil, a cargo de los legisladores María Teresa Agostini y Luciano Victorio Angelini, se dio inicio al tratamiento del orden del día.

Durante la sesión tomaron estado parlamentario diversas iniciativas, entre ellas: la Creación de la Municipalidad de Susques; Creación del Municipio Autónomo de Alto Comedero; Exención de Ingresos Brutos al Tabaco; Implementación de la Boleta Única Electrónica en los Procesos Electorales de la Provincia de Jujuy; Exámenes Toxicológicos Obligatorios para Autoridades y Funcionarios Públicos de la Provincia de Jujuy; Creación de un Protocolo para la Atención de Personas Sordas en Dependencias del Estado; la Inembargabilidad de Bienes de Entidades Sociales y Deportivas; Aplicación del Programa de Prevención sobre Grooming en las Instituciones Educativas de la Provincia de Jujuy; la creación del Programa Provincial de Prevención, Tratamiento, Control y Asistencia Integral de la Fibromialgia; la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de la Provincia de Jujuy; de Mediación de la Provincia de Jujuy: Mediación Prejudicial Obligatoria y Extrajudicial; Creación de la Municipalidad de Reyes; Creación de la Comuna de Casira, en el Departamento Santa Catalina.

Asimismo, ingresaron comunicaciones remitidas por el Poder Ejecutivo, entre ellas el Decreto Acuerdo que dispone la promoción efectiva a la categoría inmediata superior del personal profesional de planta permanente y una nueva re jerarquización de los agentes públicos, el Decreto Acuerdo que establece la incorporación a la planta de personal permanente en el Ministerio de Salud, a los agentes que acrediten 5 años de antigüedad que cumplan los requisitos del Decreto; el Decreto que aprueba la Reglamentación de la Ley N° 6468 sobre la Reestructuración Jurídica Facultativa de las Sociedades del Estado de la Provincia de Jujuy; el pedido de acuerdo para designar al Diego Cussel como Fiscal de Estado; el Decreto que aprueba el Convenio Programa "Ahora Góndola Jubilados y Pensionados" suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Jujuy y el BANCO MACRO; el pedido de la Suprema Corte de Justicia de Integración de la Sala Penal de la Suprema de Corte de Justicia y respectiva orden de intervención; el pedido de modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

En el mismo marco, ingresaron proyectos de resolución vinculados a la modificación del artículo 57 del Reglamento Interno para la creación de las comisiones de Asuntos Municipales, Minería e Inteligencia Artificial; la conformación de la Legislatura Itinerante; y la expresión de rechazo al proyecto de Ley de Reforma Laboral en tratamiento en el Senado de la Nación.

Finalmente, los distintos expedientes fueron girados a las comisiones correspondientes para su análisis y tratamiento.