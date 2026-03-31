Descacharrado en Sector B5 (Alto Comedero) y Chijra

Según lo informó el Ministerio de Salud, hoy desde las 8.30 se realizará un operativo de descacharrado en el Sector B5 de Alto Comedero, dentro de la jurisdicción del hospital "Carlos Snopek", mientras que mañana se hará otro en el barrio Chijra, en la zona de atención del Caps La Viña.

La cartera sanitaria destacó que estas acciones se desarrollan de manera sostenida en territorio, con intervención directa en los entornos cotidianos y con impacto concreto en la calidad de vida de las personas, especialmente en zonas donde es necesario intensificar las medidas de control.

El descacharrado constituye una herramienta clave para cortar el ciclo del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, el zika y la chikungunya. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional de ayer, en Jujuy ya se registraron 24 casos. Esta acción consiste en eliminar recipientes que acumulan agua. En este proceso, la participación de vecinos y vecinas resulta fundamental para sostener espacios más seguros y saludables.

Estas tareas forman parte de una respuesta sanitaria integral que incluye vigilancia epidemiológica, control focal y trabajo articulado con municipios, priorizando la cercanía, el acceso y el cuidado colectivo.

Ayer, cabe señalar, el operativo de descacharrado se realizó en barrio Santa Rita. Para conocer los mapas de recorridos y puntos de trabajo, se solicitó a la población ingresar al siguiente enlace: https://canva.link/j1zbfb4ub1c9hkq.

Cabe señalar que en la provincia la mayoría de los casos se concentran en la localidad de Aguas Calientes, en el departamento El Carmen, además de Perico, Caimancito, Yuto y San Salvador de Jujuy (Alto Comedero).