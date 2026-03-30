Descacharrado contra el chikungunya

Desde el Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que estas acciones se desarrollan de manera sostenida en territorio, con intervención directa en los entornos cotidianos y con impacto concreto en la calidad de vida de las personas, especialmente en zonas donde es necesario intensificar las medidas de control.

El descacharrado constituye una herramienta clave para cortar el ciclo del mosquito, eliminando recipientes que acumulan agua. En este proceso, la participación de vecinos y vecinas resulta fundamental para sostener espacios más seguros y saludables.

Estas tareas forman parte de una respuesta sanitaria integral que incluye vigilancia epidemiológica, control focal y trabajo articulado con municipios, priorizando la cercanía, el acceso y el cuidado colectivo. Este lunes, el descacharrado se realizó en Barrio Santa Rita.

Cronograma de descacharrado desde 8:30 horas

Martes 31 de marzo - APS Hospital Snopek - Barrios: Sector B5

Miércoles 1 de abril - CAPS La Viña - Barrio Chijra

Para conocer los mapas de recorridos y puntos de trabajo, ingresar en el siguiente enlace https://canva.link/j1zbfb4ub1c9hkq