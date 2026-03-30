Se lanzó el programa “Promotores Mascoteros”

La propuesta se enmarca dentro del plan de “Participación Popular”, a través del cual vecinos y vecinas podrán regularizar deudas correspondientes a los cánones de higiene y limpieza de nichos y sepulturas, así como también del servicio de barrido y limpieza de la vía pública.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de la página web oficial de la Municipalidad, en la Dirección de Participación Ciudadana o de manera presencial en sus oficinas ubicadas en el sector superior del ex Mercado Sur, sobre Ruta Nacional N° 9, de lunes a viernes de 7.30 a 12.30. Asimismo, también se podrá acceder a la inscripción en los centros vecinales.

La capacitación estará destinada a residentes de distintos barrios interesados en formarse en tenencia responsable de mascotas y que, además, deseen regularizar deudas vinculadas a servicios municipales de cementerios e higiene urbana.

El director de Planificación y Hábitat, Ricardo Encinas, confirmó el lanzamiento del programa y explicó que “esta propuesta se enmarca en el programa de Participación Popular, que ya venía desarrollándose con los ‘Promotores Ambientales’. Ahora incorporamos la figura de ‘Promotores Mascoteros’”. Asimismo, indicó que la etapa de inscripción se extenderá durante el mes de abril, tras lo cual comenzará la capacitación.

“Los contenidos estarán centrados en la tenencia responsable de animales, por lo que invitamos a quienes tengan deudas a acercarse e inscribirse”, agregó.

Por su parte, la titular de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, señaló que “esta iniciativa está destinada a todos los vecinos que quieran compensar deudas. Ya iniciamos el proceso de inscripción y los interesados pueden hacerlo a través de la web municipal, en las oficinas de la Dirección de Participación Ciudadana —ubicadas en el segundo piso del ex Mercado Sur— o en los centros vecinales”.

Además, destacó que el programa hará especial hincapié en la formación de promotores comprometidos con el cuidado y la tenencia responsable de los animales domésticos. “Se prevé un año de capacitación con clases teóricas y prácticas, enfocado exclusivamente en la formación de Promotores Mascoteros”, detalló.

Finalmente, Vargas convocó a participar a quienes sienten afinidad por el cuidado animal: “Invitamos a todas aquellas personas que aman a los animales, que los cuidan o rescatan, y a los vecinos con vocación de trabajo comunitario, a sumarse como promotores en sus barrios”.