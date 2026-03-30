El centro vecinal de Tres Cruces optimiza el servicio de agua

El Centro Vecinal “Gral. San Martín”, liderado por Santos Carlos Mendoza y acompañado por toda la Comisión Directiva, adquirió equipamiento por más de $1.220.000 (un millón doscientos veinte mil pesos), gracias al aporte de los socios. La compra incluye una bomba de agua Omaha Nafta 7HP de alta capacidad (30.000 Lts/hora), kits de succión, martillos demoledores, rotomartillos y equipos de seguridad para el personal, como trajes Wader de PVC y accesorios de reparación técnica.

Autoridades del Centro Vecinal de Tres Cruces

Desde la Comisión Directiva destacaron que este avance no es un hecho aislado, sino el resultado directo del esfuerzo compartido. “Este logro es fruto del compromiso de los vecinos. La compra se financió íntegramente con el aporte de la cuota societaria de los usuarios”, señalaron las autoridades, agradeciendo la confianza y el cumplimiento de la comunidad, pilares fundamentales para la transformación de la infraestructura local.

Más allá de la mejora operativa, el Centro Vecinal atraviesa un momento de consolidación institucional. Tras un exhaustivo proceso de gestión, se logró la regularización administrativa y contable, contando actualmente con los balances aprobados de los períodos 2018, 2019, 2020 y 2021, y con la personería jurídica plenamente activa ante la Fiscalía de Estado.

La institución reafirma su compromiso con la transparencia y la gestión comunitaria. “Seguiremos trabajando para asegurar que el suministro de agua sea gestionado por nuestra comunidad”, concluyeron desde la Comisión.