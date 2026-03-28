Realizan tareas de mantenimiento en Villa Jardín de Reyes

Personal municipal, llevó adelante trabajos de mantenimiento y puesta en valor en los espacios públicos de Villa Jardín de Reyes, con el objetivo de mejorar las condiciones para el disfrute de vecinos y visitantes. Las tareas incluyen pintura y reacondicionamiento de juegos recreativos, mejoras en la infraestructura y el desmalezado de distintos sectores, contribuyendo a la recuperación y embellecimiento de plazas y áreas verdes.

Al visitar las tareas, el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, explicó “se retomaron las tareas de mantenimiento en los espacios públicos más concurridos por los vecinos durante los fines de semana, elegidos tanto por quienes buscan disfrutar de una tarde al aire libre, compartir un mate, como por quienes realizan actividades deportivas”.

En ese sentido, destacó “son tareas que lleva adelante el municipio en el marco de la emergencia provocada por las fuertes lluvias registradas hace aproximadamente diez días, lo que demandó intervenciones en calles afectadas, remoción de escombros y la atención de diversas situaciones derivadas de ese contexto”.

Asimismo, indicó “actualmente las tareas están centradas en la puesta en valor de espacios, plazas, mantenimiento de juegos infantiles, e invitó a los vecinos a acercarse y disfrutar de Villa Jardín de Reyes, remarcando la importancia de colaborar con el mantenimiento y la limpieza del lugar”.

Subrayó además Altea “se trata de un barrio residencial con gran afluencia de visitantes durante los fines de semana y con un entorno natural privilegiado, por ejemplo, como uno de los puntos destacados de la provincia para el avistamiento de aves, junto a otros atractivos naturales”.

Por su parte, la directora de la Delgación de Villa Jardin de Reyes, Silvia Izuregui, comentó “el barrio registra una importante concurrencia de vecinos y visitantes, y detalló que desde la delegación se desarrollan alrededor de 17 actividades y talleres a lo largo del día, destinadas a todas las edades”. Entre ellas mencionó propuestas deportivas como fútbol y básquet, además de talleres artísticos, yoga y capacitaciones en oficios.

Además, agregó en paralelo “continúan los trabajos vinculados a la emergencia, con maquinaria operando en la apertura de calles y el acondicionamiento de acequias, con el objetivo de mejorar los servicios para la comunidad. Finalmente, señaló que actualmente se realizan tareas de mantenimiento en la plaza, incluyendo trabajos de pintura en los juegos infantiles, con la colaboración de distintos equipos y vecinos”.