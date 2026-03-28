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Concurso de las ermitas tilcareñas

Sabado, 28 de marzo de 2026 18:32

La Dirección de Cultura municipal de Tilcara convocó al 2° Concurso de ermitas temáticas. La propuesta unirá fe, arte y tradición en el pueblo quebradeño que se prepara para peregrinar al abra de Punta Corral.

Las ermitas son representaciones artísticas religiosas que recrean las escenas de la Pasión y muerte de Jesús, realizadas con materiales naturales como semillas, flores, tierra de colores y otros elementos, formando obras con gran significado y devoción.

Por más información e inscripción los interesados deberán llamar a los números 388 5185433 y 4702908.

 

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