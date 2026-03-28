Un hombre fue asesinado a puñaladas

La localidad de El Talar se encuentra conmocionada tras el asesinato a puñaladas de un hombre. Una persona fue detenida y un arma blanca secuestrada.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento del lamentable episodio esta madrugada, alrededor de las 3.15, tras recibir una alerta sobre la presencia de una persona con heridas sangrantes en un local comercial.

Personal del Same se constituyó de inmediato en el lugar, donde constató la presencia de un hombre con múltiples heridas de arma blanca y que carecía de signos vitales.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y según las mismas fuentes, secuestraron un arma blanca del lugar de los hechos.

Con el correr de las horas, los investigadores detuvieron a un hombre sindicado como el presunto autor del crimen.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de la ciudad de San Pedro, donde tendrá lugar la correspondiente autopsia.