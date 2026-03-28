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PTS - Frente de Izquierda

Contundente rechazo al negacionismo de Milei

La Izquierda llamó a construir un partido de la clase trabajadora.

Sabado, 28 de marzo de 2026 20:47
Masiva columna de la Izquierda para rechazar lo ocurrido el 24 de marzo de 1976.

El PTS - Frente de Izquierda demostró una fuerte convocatoria y claro rechazó a las políticas del presidente Javier Milei y al poder económico, durante la jornada histórica del pasado martes en que se conmemoró los 50 años del golpe de Estado en Argentina.

A través del documento independiente leído junto al resto del Fitu, reafirmó la independencia política de los partidos patronales y llamó a construir un partido de la clase trabajadora para completar el legado, por el socialismo, de los 30 mil desaparecidos.

Junto a organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y políticas colmaron las calles de esta ciudad, movilizando y manifestando el hartazgo con el mensaje negacionista de Milei.

La presencia de docentes, trabajadores de la salud y estatales dio cuenta del clima de resistencia. De hecho el pasado miércoles los gremios Atsa, Cedems y ATE retomaron acciones en rechazo a las paritarias convocadas por el Gobierno provincial.

En la cabecera de la movilización independiente se destacaron los trabajadores azucareros que pelean contra los despidos en Ledesma resistiendo en el acampe; asimismo se sumó la Uatre seccional Ledesma.

Al finalizar la movilización en plaza Belgrano, los partidos que integran el Fitu leyeron un documento independiente. Allí denunciaron la complicidad de la CGT con sectores partidarios facilitando leyes como la reforma laboral de Milei.

El PTS, que conformó su columna más importante en un 24 de marzo demostrando una amplia convocatoria, finalizó la jornada con un llamado a construir un gran partido de trabajadores para vencer a los capitalistas y sus gobiernos.

 

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