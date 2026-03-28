Entregaron certificados a los ganadores de los Corsos 2026

En el Salón de los Intendentes se llevó a cabo la entrega de certificados a los ganadores de los Corsos Capitalinos 2026, en un acto encabezado por el intendente Raúl “Chuli” Jorge, acompañado por funcionarios de la Secretaría de Turismo y Cultura y de la Dirección de Turismo, junto a familiares de los participantes.

Durante la ceremonia, el intendente destacó el compromiso y la dedicación de las comparsas: “Aun desafiando nuestra bendita lluvia, que nos jugó una mala pasada al obligar a suspender algunas jornadas, ustedes, con su voluntad, energía y talento, lograron superar esas adversidades”.

Asimismo, expresó: “Desplegaron su baile por el bien de nuestra comunidad, especialmente de los niños. Cuando bailan, transmiten una emoción única, algo que se va arraigando cada vez más en nuestra cultura”.

En ese sentido, agregó: “Vivimos momentos difíciles, no solo en Jujuy sino en todo el país, y estas actividades son fundamentales. No hay mejor manera de afrontar lo que cada uno vive que a través de la actividad colectiva, cargada de valores”.

Finalmente, el jefe comunal felicitó a los premiados y a todos los que participaron con tanto compromiso. “Es muy valioso ver cómo los corsos capitalinos continúan creciendo y tomando cada vez más fuerza”, señaló.

Por su parte, el director de Cultura, Joaquín López, manifestó: “Venimos de un largo tiempo de preparación y trabajo. Con esta entrega de certificados reconocemos el compromiso y la dedicación de cada comparsa”. Asimismo, reafirmó el compromiso de la Municipalidad de seguir fortaleciendo esta fiesta popular.

En este sentido, los certificados de reconocimiento fueron otorgados en las siguientes categorías:

1 Comparsas Indígenas

1°: Desierto

2°: Desierto

3°: Indios Ottawas

2 Agrupación Tradicional

1°: Ballet Mama Pacha — 162 puntos

2°: Comparsa Somos Runas — 149 puntos

3°: Academia de Danza Folklórica El Criollo — 133 puntos

3 Agrupación Ritmos Latinos

1°: Agrupación Rumbata — 178 puntos

2°: La Revelación Tropical — 145 puntos

3°: Desierto

4 Danzas Bolivianas I – Caporal

1°: Fraternidad Sangre Caporal — 178 puntos

2°: Ballet Folklórico Inti Wara — 165 puntos

3°: Fraternidad de Caporales Amautas — 150 puntos

5 Danzas Bolivianas II (Tinku, Diablada, Morenada, Salay y otras)

1°: Fraternidad Folklórica y Cultural Salay Zapateadito Jujuy — 162 puntos

2°: Federación Folklórica Artesanos — 156 puntos

3°: Tinkus Kallpas — 151 puntos