Concurso de las ermitas tilcareñas

La Dirección de Cultura municipal de Tilcara convocó al 2° Concurso de ermitas temáticas. La propuesta unirá fe, arte y tradición en el pueblo quebradeño que se prepara para peregrinar al abra de Punta Corral.

Las ermitas son representaciones artísticas religiosas que recrean las escenas de la Pasión y muerte de Jesús, realizadas con materiales naturales como semillas, flores, tierra de colores y otros elementos, formando obras con gran significado y devoción.

Por más información e inscripción los interesados deberán llamar a los números 388 5185433 y 4702908.