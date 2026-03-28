San Juan tendrá su primera “Noche de Panchos”

Una nueva movida gastronómica comienza a tomar fuerza en la provincia de San Juan: se trata de la “Noche de Panchos”, una iniciativa que busca impulsar las ventas y dar mayor visibilidad a emprendedores del rubro. La propuesta se desarrollaría entre el 10 y el 15 de abril, con la idea de instalar un día especial dedicado a esta comida popular, como ya ocurre con otras propuestas gastronómicas en el país.

¿Cómo funcionará?

Los locales y carros que se sumen ofrecerán promociones 2x1, generando una oportunidad tanto para los clientes como para quienes están dando sus primeros pasos en el sector.



Hasta el momento, la iniciativa ya cuenta con la participación de más de 40 emprendedores de distintos puntos de la provincia, entre ellos Capital, Rawson, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía.



Uno de los principales objetivos es acompañar a quienes recién comienzan, muchos de ellos con carritos en sus propios barrios, brindándoles herramientas para crecer y darse a conocer. Además busca fortalecer el consumo local.



Según informaron desde el diario Telesol Diario a través de su página oficial.