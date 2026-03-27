El Domingo de Ramos inicia la Semana Santa

La Semana Santa del Año Juvenil y Vocacional donde "Todos somos Iglesia, todos somos misión" comienza este fin de semana en Jujuy.

La Catedral Basílica iniciará la bendición de ramos en la misa de precepto de mañana, a las 20. Mientras que el domingo la primera misa con bendición de ramos se oficiará a las 8 en la carpa ubicada en el atrio del templo matriz.

Luego, a las 9.15, todos los fieles se congregarán en el centro de la plaza Belgrano -donde está el monumento al prócer- desde donde partirán en procesión para ingresar en la carpa donde el obispo Daniel Fernández y el párroco del Santísimo Salvador Manuel Alfaro bendecirán los ramos. Después iniciará la misa de las 10 presidida por el pastor jujeño, que finalizará con la bendición papal.

La última Eucaristía del Domingo de Ramos será a las 20.

Posponen sorteo

Por otra parte, el miércoles el Inprojuy concedió la prórroga para el sorteo del bono contribución a beneficio de la Catedral Basílica de Jujuy. La nueva fecha es el 16 de julio.

El motivo fue la lentitud de la venta y rendición de los números por lo que se hizo la solicitud a fin de contar con más tiempo.

El padre Manuel confirmó que el día de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, se hará el sorteo y una semana después la entrega de los millonarios premios en efectivo. "Mientras tanto se siguen vendiendo los bonos en cada misa, y la gente de las instituciones, de los grupos también siguen vendiendo a las familias, amigos y en la calle", indicó. El valor es de $10.000. (Eugenia Sueldo)

San Francisco:charla y Justo Juez

La comunidad franciscana invita a celebrar "juntos y en familia el Misterio Pascual en la semana mayor de los cristianos". Mañana, de 17.30 a 19, brindará el espacio formativo "La contemplación del Misterio en el marco de la espiritualidad y la praxis del Triduo Pascual" a cargo de Emanuel Ortega, estudiante del 4º año de la Licenciatura en Teología de la Universidad Católica de Salta - Pontificia Universidad Católica de Chile. El enlace del encuentro virtual es: https://meet.google.com/bsn-otcs-pte.

El domingo se bendecirán los ramos en las misas de las 7.30, las 9, las 11.30 y las 20.

Y el Lunes Santo será la festividad del Señor Justo Juez, la devoción más fuerte que tiene la Basílica San Francisco en cuanto a visitas y oraciones. La novena se reza a las 19 hasta el domingo y el 30 habrá misas a las 7.30, 18 y 20. Confesiones de 9 a 12.

El Jueves Santo la santa misa será a las 20 y adoración hasta la medianoche. Los jóvenes de Jufra harán la visita a las 7 iglesias, una práctica cristiana para recordar los 7 juicios que tuvo Jesús al ser arrestado en el Monte de los Olivos. Además de San Francisco, pasarán por la Catedral, capilla San Roque, capilla Nuestra Señora del Huerto, capilla Santa Bárbara, capilla del Buen Pastor y capilla del Hogar de Ancianos "San Antonio".