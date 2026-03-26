Alerta amarilla por tormentas para una parte de la provincia

El pronóstico para este jueves anticipa condiciones inestables en San Salvador de Jujuy y alrededores, con presencia de lloviznas durante la mañana y probabilidad de tormentas hacia la tarde, que continuarán por la noche de manera aislada.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% a lo largo de toda la jornada. En cuanto a la temperatura, se prevé una mínima de 15°C y una máxima de 21°C, con registros de 18°C por la mañana, 21°C por la tarde y un descenso a 17°C durante la noche.

El viento soplará leve a moderado, con velocidades entre 7 y 22 km/h, predominando del sector noreste y rotando al norte hacia el final del día.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por tormentas fuertes para las zonas de la Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina y Cordillera de Susques. Según el informe, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Estos fenómenos podrían estar acompañados por frecuente actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas intensas y abundante precipitación en cortos períodos. Se estiman valores de lluvia acumulada entre 10 y 25 milímetros, aunque no se descarta que puedan ser superados de forma puntual.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en las zonas alcanzadas por la alerta.