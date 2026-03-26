Sadir enviará un nuevo Rigi por U$S 1.200 M

En el salón "Presidente Raúl Alfonsín" de Diputados, el gobernador Carlos Sadir y el vicegobernador Alberto Bernis se reunieron con legisladores del bloque Jujuy Crece para analizar los principales ejes de gestión y la agenda legislativa.

El encuentro puso el foco en obras públicas, minería, vivienda y los proyectos clave como la municipalización de Alto Comedero y la nueva ley de coparticipación municipal.

"Se dio un intercambio, pero no hay definición sobre el tema, quedamos en seguir hablando sobre eso y otros que tenemos para plantear los primeros días de abril", señaló Sadir sobre la municipalización.

Ante las consultas sobre la coparticipación municipal, explicó que el proyecto continúa en análisis y requiere consensos amplios.

Remarcó la complejidad del debate diciendo: "Esto es lo que se llama una ley convenio, tenemos que estar de acuerdo todos, el Gobierno provincial, pero también los intendentes y los comisionados".

Aparte, dijo que se pusieron de acuerdo entre Ejecutivo y bloque para la visita de los ministros y se ocupen de mostrar el plan de trabajo, fundamentalmente en obras públicas donde existe un programa muy importante.

Anticipó el envío de un nuevo proyecto del Rigi por más de 1.200 millones de dólares, lo que significará puestos de trabajo, sobre todo para la zona minera; aparte dijo que hablaron del déficit habitacional en la provincia.