4 destinos para la Semana Santa en el norte jujeño

Nuevamente la Quebrada es el centro de atracción para el próximo fin de semana largo de abril por la conmemoración de Semana Santa, las consultas por reservas se incrementaron notablemente en los últimos días, informaron oficinas de información turística de los municipios.

Tilcara, Maimará, Humahuaca y Yavi son los destinos más consultados para disfrutar de los días de descanso y participar en la meditación de la Pasión y Muerte de Jesucristo entre el Jueves Santo y el Domingo de Gloria, aunque el próximo 29 inicia la Semana Santa.

Yavi todos los años para esta época se colma de visitantes, al igual que Tilcara por la particularidad que poseen en este tiempo de gran importancia para los católicos. Humahuaca y Maimará proponen además de la meditación, la tranquilidad en un entorno natural único.