Agua Potable hoy ejecutará obras en San Pedro de Jujuy

En el marco del plan de mejoras de infraestructura hídrica, Agua Potable de Jujuy informó a la comunidad de San Pedro que hoy desde las 7 se llevarán a cabo importantes trabajos operativos sobre el acueducto de 300 mm de material asbesto cemento, ubicado a la vera de la ruta nacional 34.

Precisó que la intervención técnica consiste en la realización de un "by-pass" estructural, una maniobra necesaria para garantizar la estabilidad del sistema y mejorar la distribución del líquido elemento en la zona.

Debido a la complejidad de las tareas, se producirá una interrupción temporal del servicio de agua potable que afectará a la totalidad del barrio La Merced, al sector de Aserraderos y Parque Industrial de La Urbana. El corte se iniciará a las 7 y se estima que las maniobras técnicas finalicen alrededor de las 16. Una vez concluidos los trabajos, el servicio entrará en su última etapa de normalización, agregó.

Agua Potable de Jujuy aclaró que el restablecimiento de la presión será paulatino, mientras que algunos sectores recuperarán el caudal de forma inmediata, las zonas más altas podrían registrar baja presión durante el resto de la jornada hasta la estabilización total de la red.

Plan de contingencia

Para mitigar el impacto de la obra, la empresa estatal dispondrá de un camión aguatero que realizará el reparto de agua de manera gratuita en los sectores altos y puntos críticos que lo requieran mientras dure el corte.

Finalmente una entrega de prensa de la empresa estatal recomendó a los usuarios del barrio La Merced, Aserraderos y Parque Industrial de La Urbana realizar un uso racional y solidario de sus reservas domiciliarias (tanques) hasta que el suministro se normalice completamente.