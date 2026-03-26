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Turismo en Jujuy

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

El calendario permite a las familias planificar descansos y escapadas.

Jueves, 26 de marzo de 2026 23:02
Temporada | Tarde otoñal en la Ciudad Histórica ideal para salir a pasear.

Tras el feriado por el Día nacional de la Memoria por la verdad y la justicia, muchos se preguntan cuándo será el próximo descanso extendido y es oficial la lista de feriados que quedan en este 2026.

El próximo fin de semana largo llegará en abril, con motivo del Día del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas y el Viernes Santo, siendo el 2 de abril feriado inamovible y el 3 feriado religioso.

Esto genera un fin de semana extra largo de 4 jornadas, ideal para viajar o descansar.

A lo largo del año todavía quedan varias oportunidades para descansar: abril, Semana Santa (4 días); junio, del 13 al 15 (por el traslado del feriado de Paso a la inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes); agosto, del 15 al 17 (Paso a la inmortalidad del General José de San Martín); octubre, del 10 al 12 (Día del respeto a la diversidad cultural); noviembre, del 21 al 23 (Día de la Soberanía nacional); y diciembre, del 5 al 8 (fin de semana largo extendido por día no laborable más Día de la Inmaculada Concepción de María).

Feriados inamovibles que restan en el año: 2 de abril, 3 de abril, 1 de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, 8 de diciembre, y 25 de diciembre.

Feriados trasladables: 15 de junio (por el 17 de junio), 17 de agosto, 12 de octubre, y 23 de noviembre (por el 20 de noviembre). Días no laborables: 10 de julio y 7 de diciembre.

El 2026 ofrece varios fines de semana largos estratégicamente distribuidos, con picos en abril, junio y diciembre. Semana Santa aparece como la mejor oportunidad para una escapada larga, mientras que los feriados trasladables permiten cortes durante el segundo semestre.

Con estos datos los viajeros ya pueden ir programando sus próximas salidas recorriendo Jujuy u otros destinos del país.

 

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