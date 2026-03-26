Prevención clave para evitar dengue y chikungunya

Ante el aumento de casos y la circulación viral en la región, el Ministerio de Salud insiste en que la prevención sigue dependiendo en gran medida de la limpieza en los hogares, aunque advierte que ante síntomas como fiebre alta o dolores corporales intensos no hay que esperar, la consulta temprana es clave.

La cartera sanitaria recuerda la importancia de sostener las medidas de cuidado en el hogar, eliminando recipientes que acumulen agua, manteniendo patios y jardines limpios y utilizando repelente, especialmente en población vulnerable.

Ante la presencia de fiebre alta y dolor corporal intenso, ya sea articular o muscular, se recomienda realizar la consulta de inmediato, en especial si se registra antecedente de viaje reciente a zonas con circulación activa.

En el sistema público, se puede acudir al CAPS u hospital más cercano o realizar la consulta virtual ingresando en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/ de lunes a domingos de 8 a 20 horas.