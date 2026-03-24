Amanecer con neblina en Calilegua y alerta para conductores

La localidad de Calilegua amaneció este martes cubierta por una densa neblina, en una postal que refleja la llegada del otoño en la provincia.

Las bajas temperaturas y la humedad marcaron el inicio de la jornada en la zona de Ledesma, donde también se registraron bancos de niebla que reducen la visibilidad.

Para hoy se espera una jornada agradable, con una temperatura máxima cercana a los 21 grados, aunque con alta nubosidad que alcanza el 91%.

Desde las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución en rutas y calles donde persista la neblina, ya que la visibilidad puede verse considerablemente afectada.

En tanto, para mañana se prevén lluvias en la zona del ramal.

Por su parte, en San Salvador de Jujuy el día también comenzó fresco. Si bien el sol ya se hace presente, la mañana se mantiene ideal para disfrutar de unos mates.