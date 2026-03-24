Girsu Jujuy se ocupará de los residuos en Tumbaya

La empresa Girsu Jujuy SE cumplirá un rol fundamental durante la peregrinación al santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, que mañana se iniciará en Tumbaya y Tunalito, aunque desde días atrás se está ascendiendo.

Personal que se desempeña en ella brindará asistencia técnica y logística a la comuna de Tumbaya y al municipio de Purmamarca, en el retiro y transferencia de residuos hacia el punto de acopio en Volcán. Su intervención se producirá el próximo jueves con la ubicación de bateas y cajas abiertas para la colocación de los desechos mixtos o reciclables.

En Tumbaya una batea será colocada en el acceso sur (para no entorpecer situaciones de emergencia o imprevistos que pudieran generarse), en la cual la comuna depositará los residuos secos y mixtos que recolectará de los puestos de venta de comida y de las instituciones.

En inmediaciones del río Grande se establecerá un camión de la comuna donde el personal recibirá los residuos reciclables. También se ubicarán los Puntos limpios, identificados con los bolsones blancos big bag en el sector de expendio de comidas, estacionamiento y a orillas de la ruta nacional 9. A lo largo del camino se ubicarán en el primero, segundo y tercer calvario y en El añagual.

En Tunalito se dispondrán los Puntos limpios en proximidades a la parada de colectivos, al otro lado del río Grande y en el sector donde estarán ubicados los puestos de atención del Same 107. En ellos los peregrinos deberán depositar sus residuos secos; mientras que el municipio purmamarqueño también se ocupará de recolectar los desechos secos y mixtos.

De acuerdo a los cálculos que se realizan en Girsu Jujuy SE se recolectará "una menor cantidad de residuos" mixtos que rondaría entre las 5 y 6 toneladas diarias, aparte del material seco, especificó Mónica Aramayo, presidente de Girsu.

En base a una clasificación que realiza la empresa, el desecho que más se recolecta es la botella de plástico descartable (PET), luego vidrio (botella petaca), cartón (cajas de vino Tetra Brik o de productos que se comercializan en el camino), y aluminio (envases descartables de gaseosa y cerveza).

Si bien la empresa no dispondrá personal permanente durante la manifestación de fe, estará en permanente contacto con el Punto de acopio en Volcán y la comuna para el recambio de la batea. El operativo que desplegará se mantendrá en Tumbaya hasta el Domingo de Pascua debido a las celebraciones previstas por la parroquia.

Concurso Eco canje para sikureros y peregrinos

Este año la empresa del Estado implementará el concurso de Eco Canje de recolección de residuos dirigido a las bandas de sikuris y peregrinos, con el objetivo de fomentar el cuidado del ambiente y mantener limpio el camino hacia el santuario de la Virgen.

Para participar los sikureros deberán bajar del cerro trayendo cinco o más bolsas (plásticas negras de 60 x 90 cm) de residuos (plástico, cartón y aluminio, aplastados o compactados a fin de reducir el volumen).

La banda que más cantidad de desechos junte y entregue será recompensada con instrumentos musicales entregados por Girsu Jujuy SE.

Los peregrinos también podrán participar de la campaña entregando residuos secos reciclables recolectados durante el ascenso y descenso hacia Punta Corral. De acuerdo a la cantidad de residuos entregados, accederán a reconocimientos simbólicos, en agradecimiento por su compromiso con el cuidado del ambiente.

La recepción iniciará a las 15 a orillas del río Grande (antes de cruzar el puente hacia el pueblo). La tarea estará a cargo de personal de la comuna coordinado por Boris Tolaba con la asistencia de la técnica de la Coordinación del Punto de acopio Volcán, Yésica Robles.

"Invitamos a todos a ser parte de esta acción que promueve el cuidado del patrimonio natural", especificó Yésica Robles.