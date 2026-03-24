Evocaron la Reconquista de Jujuy

El acto conmemorativo del 213° aniversario de la Reconquista de Jujuy se concretó recientemente en la localidad de El Carril, departamento San Antonio.

La jornada contó con el izamiento de la Bandera, a cargo del intendente de San Antonio, Javier de Bedia, y el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena. Posteriormente se ofició una misa y hubo una marcha recreativa del hecho histórico y posterior desfile cívico, escolar y gaucho.

MARCHA EVOCATIVA | DEL RETORNO DE LOS JUJEÑOS TRAS EL ÉXODO DE 1812.

Durante el acto, Rodríguez Bárcena destacó la importancia de esta fecha al señalar que se trata de "uno de los hechos históricos fundamentales de la historia no solo de Jujuy, sino de la Argentina".

La Reconquista de Jujuy, conmemorada cada 21 de marzo, recuerda el regreso del pueblo jujeño a su territorio en 1813, tras el Éxodo de 1812. Aquel proceso, liderado por el general Manuel Belgrano, culminó con la expulsión de las tropas realistas luego de las victorias patriotas en las batallas de Tucumán y Salta. El 21 de marzo de 1813 marcó la recuperación del territorio y la restitución del gobierno local, poniendo fin a la ocupación enemiga. Este hecho histórico simboliza la valentía, el compromiso y el sacrificio del pueblo jujeño en la lucha por la independencia. La conmemoración reafirma, año a año, el valor de la memoria colectiva y el profundo sentido de identidad del pueblo jujeño.