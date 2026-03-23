El gobernador Quintela recibió a Rubén Rivarola en La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, recibió hoy al presidente del bloque justicialista de la Legislatura jujeña, Rubén Armando Rivarola, con quien analizó la situación política nacional y también la actualidad que vive el peronismo en todo el país. De la reunión también formaron parte el intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, y el jefe comunal de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola.

Al término del encuentro, el mandatario provincial destacó la “calidez” de la reunión y aseguró que compartieron “una jornada de diálogo y trabajo”. “Creemos en un país que se construye desde el interior, con un federalismo real, donde cada provincia tenga voz, oportunidades y un rol protagónico en el desarrollo de la Argentina”, afirmó Quintela.

El gobernador agregó que “el país que viene necesita unidad, escucha y acuerdos amplios: dialogando con todos los actores políticos, en cada rincón, para construir un proyecto común que nos incluya a todos y todas”.

Por su parte, el diputado Rivarola agradeció a Quintela la invitación y “su firme compromiso de seguir construyendo la unidad del peronismo, que es el camino para sacar adelante a la patria”. Además, resaltó “su apertura para escuchar las necesidades y propuestas” que trajeron desde Jujuy en pos de armar una iniciativa superadora “donde el diálogo y el consenso ocupen un lugar prioritario en la agenda”.

“Estoy convencido de que la Argentina se levanta desde el interior, con un federalismo real, donde nuestras provincias sean protagonistas del desarrollo nacional. Porque la salida es con unidad, organización y justicia social. Escuchando a nuestra gente y trabajando en conjunto, vamos a construir una patria más inclusiva y con oportunidades para todos”, manifestó Rubén Rivarola.

El dirigente peronista jujeño sostuvo que “el gobernador está convencido de que otra Argentina es posible y desde el peronismo jujeño, tenemos la misma visión”.