Analizan adaptarse a los cambios en el contexto actual

Empresarios, directivos y profesionales de distintos sectores participaron recientemente en la conferencia "Los desafíos de la profesionalización empresaria", que brindó en el Cabildo la especialista en liderazgo y transformación organizacional Paula Molinari. Se analizó cómo prepararse ante un contexto de conflicto internacional como el que se atraviesa en el mundo.

Se trata de una actividad orientada a reflexionar sobre los cambios que atraviesan las organizaciones y la necesidad de adaptar los modelos de gestión a contextos cada vez más exigentes y competitivos.

La propuesta fue impulsada por el Instituto Minka junto a El Salto y Quanta Consultora, con el acompañamiento de instituciones del ámbito empresario. La apertura estuvo a cargo del presidente de Minka, Fernando Villanueva, y del director académico del Instituto Minka, Juan Carlos Agostini, quienes destacaron la importancia de generar espacios de formación para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas de la región.

Durante la conferencia, Molinari explicó que el interés generado por la convocatoria refleja una preocupación creciente del sector empresario por mejorar sus capacidades de gestión y prepararse para nuevos escenarios. "Estamos en un mundo que está cambiando muchísimo, donde los desafíos que tienen los que toman decisiones en las empresas son enormes, y cuando las organizaciones empiezan a crecer necesitan desarrollar capacidades como planificar, delegar, medir y formar equipos; todo eso forma parte del proceso de profesionalización", sostuvo.

PAULA MOLINARI, AUTORA

La especialista enfatizó que profesionalizar una empresa no implica perder su identidad, sino transformarla para que pueda sostenerse en el tiempo. "El proceso de profesionalización es, en definitiva, un proceso de transformación cultural que permite que la empresa funcione más allá de la presencia del dueño y eso es lo que asegura la sustentabilidad", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el contexto actual presenta oportunidades importantes para el Norte argentino, especialmente por el desarrollo de nuevas actividades productivas y la integración regional. "Hoy hay grandes proyectos vinculados a la minería, al comercio internacional y a la logística, y eso genera movimiento económico y nuevas posibilidades de negocios; pero para aprovecharlas se necesitan equipos formados y empresas capaces de crecer", dijo.

Molinari también se refirió al rol de las nuevas generaciones dentro de las organizaciones y al impacto de la tecnología en la gestión empresarial y explicó que los cambios actuales obligan a revisar los estilos de liderazgo tradicionales. "Es la primera vez que una generación puede joven puede enseñar algo a las generaciones mayores, porque hoy la adopción de tecnología es mucho más veloz cuando tenés gente joven. Hoy necesitamos a los jóvenes en las organizaciones para acelerar la adopción de tecnología", precisó.

Sobre las habilidades que necesitan los empresarios para liderar, la especialista explicó que debe tener capacidad para transformar, saber planificar, poder entender los grandes cambios que se están dando en el contexto que son un desafío enorme, detectar oportunidades, formar a los equipos y saber delegar.

Por su parte, Juan Carlos Agostini destacó que la iniciativa forma parte de un programa de formación que busca acompañar a los empresarios de la región en el fortalecimiento de sus estructuras organizativas.

"Desde el Instituto Minka consideramos que la profesionalización de los empresarios del NOA es fundamental para dar potencia a las empresas, por eso invitamos a Paula Molinari y estamos organizando un curso junto a Quanta y El Salto para brindar herramientas concretas que ayuden a dar ese salto", expresó.

El directivo sostuvo que el escenario económico actual, tanto a nivel nacional como internacional, obliga a las pymes a revisar sus estrategias y adaptarse a nuevas reglas de juego. "Estamos viviendo un momento muy especial, con cambios globales muy fuertes, el avance de la inteligencia artificial y también transformaciones en la economía argentina, y todo eso exige que las empresas revisen sus procesos, su forma de gestionar y la manera en que desarrollan a las personas", expresó.

La conferencia se desarrolló con una importante participación de referentes del sector productivo, lo que puso en evidencia el interés creciente por avanzar hacia modelos de gestión más profesionales, capaces de sostener el crecimiento de las empresas y acompañar el desarrollo económico de la región. Los organizadores coincidieron en que el desafío actual no solo pasa por generar nuevos negocios, sino por construir organizaciones más sólidas, con liderazgo, planificación y equipos preparados para enfrentar escenarios cada vez más dinámicos.

Corredor Bioceánico

JUAN CARLOS AGOSTINI, MINKA

Juan Carlos Agostini consultado sobre el Corredor Bioceánico, como una oportunidad para el empresariado local, explicó que el nuevo contexto de apertura comercial colocan al norte argentino en una posición favorable, aunque advirtió que el sector privado debe prepararse para competir en un mercado más amplio.

“El Corredor Bioceánico, la minería y el desarrollo logístico hacen de nuestra región un lugar privilegiado para esta apertura comercial, pero tenemos que estar a la altura como empresarios. Durante mucho tiempo estuvimos muy cerrados a lo que ocurre en el mundo y ese es el cambio que tenemos que hacer, empezar a mirar más hacia afuera, entender la geopolítica y adaptar nuestras empresas para aprovechar las oportunidades que van a aparecer en Jujuy”, expresó. También se refirió a las herramientas que pueden contribuir a mejorar la competitividad del sector productivo local, entre ellas el régimen de Zona Franca y otras medidas que favorezcan la inversión.