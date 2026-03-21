Recordaron ayer la Reconquista de Jujuy

Se conmemoró ayer el Día de la Reconquista, al cumplirse 213 años del retorno victorioso del pueblo jujeño a sus tierras en 1813 tras el Éxodo de 1812 y las batallas de Tucumán y Salta. El acto, encabezado por el gobernador Carlos Sadir, rindió homenaje a la gesta liderada por el General Manuel Belgrano que consolidó la libertad en el norte argentino.

La jornada comenzó en la explanada de la Casa de Gobierno, donde se procedió al izamiento de la Bandera Nacional y de la Bandera de la Libertad Civil, acompañado por las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al Salón de la Bandera, donde se llevó a cabo un minuto de silencio en memoria de los caídos y la colocación de ofrendas florales al pie de la Bandera de la Libertad Civil. El discurso alusivo estuvo a cargo de Gastón Millón, representante del Instituto Belgraniano y presidente del Concejo Deliberante capitalino.

En su intervención, destacó los acontecimientos que dieron lugar a esta recordación, subrayando su relevancia para la consolidación del control patriota sobre las instituciones de gobierno y administración en los primeros años de la independencia. "La conmemoración de la Reconquista de Jujuy pone en valor un episodio clave, aunque no siempre visibilizado, que marcó la recuperación del territorio y el fortalecimiento del proceso independentista en la región", agregó.

"Esta fecha es fundamental para nuestra identidad y es un deber de todos los jujeños recordarla y honrarla", destacó, por su parte, el gobernador Sadir.

Los actos contaron con una amplia representación de los tres poderes del Estado y fuerzas de seguridad. Entre los asistentes se destacaron el intendente Raúl Jorge; el diputado Mario Fiad, vicepresidente primero de la Legislatura; María Mercedes Arias, jueza de la Suprema Corte de Justicia, y el coronel Julián Rojo, jefe de la Guarnición Militar Jujuy. También participaron ministros del Ejecutivo, legisladores, jefes de fuerzas de seguridad y veteranos de la Guerra de Malvinas.