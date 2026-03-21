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El operativo DNI móvil llega a Santa Clara

Este jueves 26 de marzo, la Oficina Móvil del DNI estará en Santa Clara para acercar los trámites a los vecinos.

Sabado, 21 de marzo de 2026 11:25

La Oficina Móvil del DNI se instalará este jueves 26 de marzo en la localidad de Santa Clara. La jornada permitirá a los vecinos y vecinas realizar gestiones como tramitación de nuevos ejemplares, actualizaciones de datos y reposiciones por extravío o robo, reafirmando el compromiso del Gobierno de Jujuy con la identidad y los derechos de las personas.

Los interesados podrán acceder a los siguientes servicios:

  • Tramitación de DNI común y exprés.

  • Actualización de datos personales.

  • Reposición por pérdida o robo.

El costo del DNI común es de $10.000, mientras que el DNI exprés tiene un valor de $26.000. Se recibirán únicamente pagos electrónicos.

En el caso de menores de 14 años, será requisito presentar la partida de nacimiento con una antigüedad no mayor a un año.

Desde la organización advirtieron que, ante condiciones climáticas inestables, el operativo podría ser trasladado. Se recomienda a los asistentes mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

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