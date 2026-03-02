Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Roma

Algunos días antes de lo esperado, Oriana Sabatini se convirtió en mamá. Según confirmó la prensa italiana, la modelo e influencer dio a luz algunos días antes de la fecha estimada en el Hospital Gemelli de Roma.

Uno de los primeros portales en dar la noticia fue Corriere dello Sport, que aseguró que la bebé se llama Gia. La hija de Dybala y Sabatini nació a las 8:57 (hora local) y pesó 3 kilos, agregó dicho portal.

El parto estaba previsto para el 11 de marzo, fecha que coincide con el cumpleaños de Catherine Fulop, madre de Oriana.

Catherine Fulop, Ova Sabatini y Tiziana Sabatini viajaron especialmente a Roma para acompañar a Oriana y Paulo en la llegada al mundo de la bebé y estar presentes en este momento tan especial para la familia.

Si bien Sabatini había asegurado que quería que la niña naciera en la Argentina para poder tener a su familia cerca, finalmente decidió quedarse en Roma por los compromisos de Dybala.

“Pensé en hacerlo en la Argentina para estar con la familia, pero es difícil... El bebé nacerá en Italia. Primero porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí”, había asegurado hace unos días Oriana.

Primera foto de Gía.

Un embarazo muy deseado

A fines de septiembre de 2025, Sabatini y Dybala anunciaron a través de un tierno video que postearon en sus cuentas de Instagram que estaban en la dulce espera. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en la publicación que en pocos minutos se volvió viral y que sorprendió a todos sus seguidores.

Oriana Sabatini expresó su alegría frente a la cámara. “Vamos a ser papás”, dijo, mientras señalaba una de las imágenes del bebé. También bromeó: “Mirá, es igual a mí”. En el caso del futbolista, no emitió palabra, pero su rostro reflejó sorpresa y felicidad.

“Va a ser el bebé más hermoso del mundo”; “Se cumplió el sueño de Pablo, va a ser papá”; “Finalmente”; “Abran paso, se viene el bebé más hermoso del mundo” y “Se viene la perfección” fueron algunos de los mensajes que los usuarios manifestaron en la sección de comentarios.

Además, a las reacciones de emoción se sumaron las palabras de algunas personas del deporte y de la farándula. Entre ellos, Rodrigo de Paul, quien escribió: “Sííí” y agregó emoticones de corazones y caras felices. Gianina Maradona puso: “Ay, qué hermosura. Felicitaciones”, y Darío Barassi solo añadió emojis de corazones.