Presentaron amplio programa

A medio siglo de búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, los organismos de derechos humanos de Jujuy junto a sindicatos, estudiantes, organizaciones sociales y políticas invitaron a la comunidad a participar de las múltiples actividades en toda la provincia.

Durante la conferencia de prensa de la víspera presentaron la bandera de pañuelos blancos bordados con los nombres y edad de los 145 desaparecidos de Jujuy, que es copia del emblema federal que estará en la plaza de Mayo bajo el lema "A 50 años, 30 mil veces organización y lucha".

Todo el programa de acciones se puede consultar en las redes sociales de los organismos de DDHH de Jujuy. Pusieron énfasis en la vigilia de Hijos el 23, desde las 22, frente a la plaza Belgrano; y las marchas del 24: la de Guerrero a las 10 y desde las 15 del Parque de la Memoria hacia la plaza Belgrano.

Hoy, a las 10, se colocará una placa y homenajeará a Carlos Alberto Cardozo en el hospital "Pablo Soria" (organiza Apuap); a las 11 se distinguirá a Federico Galián en la Facultad de Ingeniería de la Unju; a las 16.30 "Que florezcan los pañuelos" en la plaza de los leones en Ciudad de Nieva; a las 17 jornada de intervención artística en el segundo patio de la Facultad de Humanidades de la Unju y a las 18 la proyección y debate "Construir la memoria" en el aula 2 de Humanidades (Otero 262).

A las 18 hoy habrá ensayos abiertos en el Xibi Xibi (a la altura del puente Gorriti) y "Pintando memoria" en Yrigoyen y Lucio Mansilla del barrio Corchito. Mesa panel a las 19 en B5 de Alto Comedero.