Encuentro de legisladoras peronistas jujeñas

En un encuentro que reunió a diputadas provinciales, concejalas y referentes municipales, se avanzó en la conformación de la Red Provincial de Legisladoras, una iniciativa impulsada desde el bloque justicialista con el objetivo de fortalecer la articulación política y legislativa en todo el territorio jujeño.

La reunión fue encabezada por las diputadas Noemí Isasmendi, Claudia Sánchez, Verónica Valente y Daniela Vélez, quienes destacaron la importancia de construir una agenda conjunta entre la Legislatura y los concejos deliberantes, con una mirada federal y anclada en las realidades locales.

Del encuentro participaron concejalas de distintas localidades: Anahí Juárez, Mónica Sánchez (Perico), Mónica Gualpa (Monterrico), Melisa Rusito (Fraile Pintado) y Nilda Alabar (Purmamarca), quienes coincidieron en la necesidad de consolidar espacios de trabajo coordinado que permitan dar respuestas concretas a las demandas de cada comunidad.

Como parte de la jornada, también se recibió la visita de representantes de la Federación Argentina de Municipios (FAM), entre ellos María Higonet, Cecilia Gómez Mirada y Javier García, quienes propusieron articular acciones en conjunto y desarrollar instancias de capacitación en técnica legislativa, oratoria y herramientas de gestión.

Desde el bloque justicialista señalaron que la creación de esta red permitirá definir una agenda de trabajo para los próximos meses, promoviendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del rol de las mujeres en los ámbitos legislativos.

Asimismo, participaron diputadas mandato cumplido como Valeria Gómez, Fátima Tisera y Débora Juárez Orieta, quienes aportaron su experiencia y acompañaron la construcción de este nuevo espacio de articulación política.