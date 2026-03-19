Aniversario en B° San José: Anuncian obra en Juellar y trabajan en la unión vecinal

El barrio San José de la ciudad de Palpalá celebró este jueves su aniversario y las honras a su santo patrono con un acto protocolar en la plazoleta del sector. Además, se anunció la concreción de la obra integral de canalización y pavimentación de la avenida Juellar, esperada desde hace años por las familias del sector.

En este sentido, Luis Moreno, jefe de gabinete de la Municipalidad de Palpalá, presente en el acto, explicó que la institución apoya el proceso de reorganización a través de la Dirección de Asuntos Institucionales. Además, anunció la obra integral de la avenida Juellar, que incluye la pavimentación completa, la construcción de un boulevard y, fundamentalmente, la canalización del desagüe pluvial que recibe el barrio desde Alto Comedero y Los Alisos.

“Esta obra solucionará los problemas de inundaciones que afectan a San José, Las Tipas y 2 de Abril desde hace años. Había quedado en espera tras la interrupción de proyectos nacionales, pero ahora se logró un esfuerzo conjunto entre municipios y el gobierno provincial”, detalló Moreno.

Por su parte, Mariano Cardozo, vecino y dirigente vecinal, destacó la importancia de la participación comunitaria y confirmó que se encuentra en marcha una comisión reorganizadora que convocará a elecciones para el centro vecinal. “Necesitamos urgente una comisión para trabajar en conjunto con la provincia y la municipalidad, porque los vecinos somos los que conocemos la realidad y queremos empezar a trabajar y gestionar obras para nuestro barrio”, señaló Cardozo.

En relación al anuncio de la obra de desagüe, Cardozo resaltó que “es una obra fundamental para el sector, no solo para los vecinos de San José, sino de zonas aledañas”.