Proyecto clave de la salud perinatal y la lactancia

El proyecto de ley de Creación del programa provincial de puericultura, lactancia y cuidado integral de la primera infancia, en reconocimiento al rol clave de las puericultoras en nuestra provincia, reingresó a la Legislatura de la Provincia presentado nuevamente por la diputada Daniela Vélez.

Anteayer se celebró el Día de las puericultoras, reconociendo y poniendo en valor la labor de las profesionales dedicadas a acompañar familias durante el embarazo, el nacimiento y los primeros años de vida del niño. La autora no solo busca incorporar a las puericultoras en el sistema de salud, sino también colocar a Jujuy a la vanguardia en la construcción de políticas de cuidado en el país, alineando nuestra provincia con prácticas internacionales en salud pública, derechos humanos y desarrollo social.

La iniciativa en la segunda sesión ordinaria fue derivada a las comisiones de Salud pública y de Asuntos sociales, para su estudio y posteriormente sea tratado en el recinto para su aprobación.

Vélez insistirá este año a fin de poner en valor el trabajo de las puericultoras en la provincia. El gesto busca visibilizar su rol y reforzar la necesidad de avanzar en su reconocimiento dentro del sistema de salud, con la expectativa de que el oficialismo acompañe su tratamiento.

El proyecto es resultado de un proceso de construcción colectiva con la organización Puericultoras en Red Jujuy, generando instancias de diálogo e intercambio para relevar la situación que atraviesan las profesionales, muchas veces invisibilizadas y sin inserción formal en el ámbito público. En ese sentido, la propuesta plantea como eje central la incorporación de las puericultoras al sistema de salud, permitiendo su integración en hospitales, centros de atención primaria, consultorios municipales y espacios comunitarios.

Su tarea, orientada al acompañamiento durante la gestación, el puerperio y la primera infancia, resulta clave para garantizar contención, información y seguimiento en una etapa fundamental del desarrollo.

INTERÉS | DANIELA VÉLEZ IMPULSA POLÍTICAS DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD.

El proyecto impulsa la profesionalización y jerarquización de la puericultura, mediante un Registro Oficial Provincial que reconozca la formación específica y promueva condiciones laborales estables, fortaleciendo la calidad de la atención.

A la vez propone un modelo de atención descentralizado, con presencia en zonas rurales, comunidades alejadas y regiones de frontera, atendiendo las desigualdades en el acceso a la salud que atraviesan a la provincia.

De esta manera, se busca garantizar que las personas gestantes y lactantes accedan a este acompañamiento, sin importar su lugar de residencia.

También contempla crear Puntos de lactancia seguros en espacios públicos e institucionales, promoviendo el derecho a la lactancia en condiciones adecuadas, accesibles y respetuosas.

Con una mirada integral y enfoque de derechos, el proyecto se inscribe en la agenda de los cuidados y en la necesidad de fortalecer políticas públicas que acompañen los primeros años de vida, etapa determinante para el desarrollo individual y social.

De esta manera, el proyecto no solo retoma una propuesta legislativa, reafirma el compromiso de avanzar hacia un sistema de salud más cercano, equitativo y con capacidad de dar respuesta a las realidades territoriales de Jujuy, poniendo en el centro a quienes cuidan y sostienen la vida desde sus primeros días.