La ZF debe fortalecer al empresariado de Jujuy

Empeñado en el bienestar de la clase trabajadora y en la generación de empleos formales en la provincia, el secretario General de la CTA de los trabajadores, Santiago Hamud, se refirió a la habilitación de la Zona Franca en La Quiaca.

Primeramente aseguró que actuará como dinamizadora de la economía en la Puna y en Jujuy, y descontó que funcionará como un motor de desarrollo transformando la región mediante incentivos, innovación y la creación de mano de obra de calidad.

A la vez de reconocer que atraerá inversiones extranjeras, destacó que las empresas locas también deben participar en ese proceso, lo que garantizará por un lado que las divisas queden en la provincia, y por el otro que los jujeños sean protagonistas del futuro venturoso que promete.

Luego de analizar el impacto positivo, apuntó que el Gobierno provincial debe comprender cómo estas áreas especiales redefinen el crecimiento económico, mejorando el bienestar social y abriendo oportunidades para el fortalecimiento del empresariado local.

Sobre último solicitó a la Provincia destinar un cupo del 20% de las hectáreas para las compañías jujeñas que quieren invertir. "De esta manera generarán recursos para los trabajadores y la provincia en momentos donde la crisis económica golpea fuerte al país en general y a Jujuy", sostuvo el dirigente gremial comprometido en el tema.